Основатель «Финико» Кирилл Доронин может получить турецкое гражданство

Основатель компании «Финико», которую признали финансовой пирамидой, Кирилл Доронин может получить турецкое гражданство. Такой информацией на своем ютуб-канале поделился основатель проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров.

«Кирилл Доронин, основатель „Финико“, собирается сваливать в Турцию <…> 13 июня по моей информации Доронин получил гражданство, теперь он Онур Намик», — рассказал в своем выпуске блогер.

Напомним, что Центробанк внес «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. Компания Кирилла Доронина начала активную работу в августе 2019 года, а сайт проекта был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности, что типично для финансовых пирамид, отметили в ЦБ.

Ранее в Татарстане закрыли финансовую пирамиду Antares Limited.