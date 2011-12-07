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Ребенка, пострадавшего в аквапарке, подключили к искусственной вентиляции легких

Из казанской «Ривьеры» на скорой в больницу были увезены 6 человек с признаками отравления

Ребенок, получивший отравление предположительно хлором в аквапарке «Ривьера», подключен к высокопоточной вентиляции легких. Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Один ребёнок госпитализирован в отделение реанимации ДРКБ в стабильно-тяжелом состоянии», — отметили в Минздраве.

Напомним, сегодня из аквапарка на скорой в больницу были увезены 6 человек с признаками отравления. Из них — 5 детей, и один взрослый. После отравления посетителей хлоркой «Ривьера» возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», заявили в Следственном комитете по РТ. Прокуратура Татарстана также начала проверку в казанском аквапарке.

КВ
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