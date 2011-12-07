В РТ запустили новую услугу для бизнеса — регистрацию товарного знака

В Татарстане запустили новую услугу для поддержки предпринимателей, она будет доступна для всех и поможет масштабировать бизнес. Об этом во время запуска новой программы рассказала руководитель Фонда поддержки предпринимательства РТ Линара Бурханова.

«Услуга реализуется по нацпроекту „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“. Фонд поддержки предпринимателей РТ с июля запустил сбор заявок на услугу по регистрации товарного знака. Ранее она была доступна только для участников кластеров. А в этом году эта услуга доступна для всех предпринимателей», — объяснила Бурханова.

Она отметила, что услуга включает в себя регистрацию товарного знака, бренда и товарной марки.

«Предпринимателям это нужно для того, чтобы масштабировать свой бизнес, защитить его от недобросовестных конкурентов, также она поможет развивать франшизу. Это не единственная услуга, которая есть по этому нацпроекту, у нас есть целый спектр комплексных услуг для предпринимателей. Это такие услуги, как ведение бухгалтерии, повышение квалификации сотрудников — их перечень достаточно широкий и они направлены в первую очередь на то, чтобы помочь предпринимателям вырасти и найти новые рынки сбыта», — поделилась Линара Бурханова.

Первым апробировал нововведение Ринат Шамионов, для него провели консультацию и приняли документы на регистрацию товарного знака. Предприниматель во время пандемии не закрылся, а начал развивать свой бренд по производству полуфабрикатов. Теперь он регистрирует свой товарный знак, чтобы масштабировать бизнес.

«Я развиваю производство полуфабрикатов и планирую открыть свою сеть кафе-шопов, которые будут заниматься производством и продажей продукции, а также там ее можно будет попробовать. Это долгосрочный проект, и его финалом является создание собственной франшизы, и соответственно, чтобы быть узнаваемым, нужно зарегистрировать свой товарный знак», — сказал предприниматель.