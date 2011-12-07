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Власти Казани на поддержку стартапов направят 6 млн рублей

Разработчики стартапов получат поддержку в виде грантов, которые разыграют на конкурсной основе.

Казанские предприниматели могут выиграть грант от муниципалитета Казани на поддержку своих стартапов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По итогам конкурса будет выбрано 20 победителей, которые получат по 300 тыс. рублей на финансирование своих затрат. Городские власти выделят 50 субсидий в размере до 50 тыс. рублей на один сертификат соответствия качества продукции и услуг малого и среднего бизнеса.  

На сегодняшний день разрабатывается база нормативных актов по предоставлению мер поддержки. О старте программы организаторы сообщат позже. 

КВ
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