У экстрим-парка «УРАМ» появится крытый павильон

Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказал министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

— Слоган «Время молодых» стал лейтмотивом молодежной политики в последние месяцы. Его предложила сама молодежь, которая так сформулировала свое стремление максимально использовать все возможности, которые мы для нее в республике создаем, — начал свое выступление Дамир Фаттахов.

Аналогичный лозунг задействован и в организованном Минмолодежи РТ автобусном туре, маршрут которого пролегает по районам Татарстана. Годом ранее похожий проект позволил министерству лучше изучить запросы молодежи на местах, узнать, что их интересует, каких возможностей не хватает в конкретном районе, поселке, деревне.

В понедельник автобус приехал в Бугульму, где в акции принял участие глава республики Рустам Минниханов. В этом городе недавно появилось сразу два значимых молодежных объекта. Первый — круглогодичный лагерь им. Губина. Из-за ветхости строений он не работал уже несколько лет, а благодаря президентской программе «Лето — детям» стал одним из самых современных и продуманных детских лагерей в масштабах страны. Его главная ценность в том, что единовременно в нем могут разместиться около 50 детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Это хороший пример того, что благодаря нашей президентской программе мы создаем условия, когда ограничения здоровья не ограничивают детей в возможности качественно отдыхать в хорошем лагере с крутой инфраструктурой в живописном уголке природы, — подчеркнул министр.

Кроме того, в Бугульме открылся самый большой в Татарстане Дворец молодежи площадью больше 9 тыс. кв. м. Само здание было построено в конце прошлого века и полностью обновилось в рамках республиканской программы реновации молодежных центров.

Символом диалога между молодежью и властью министр назвал экстрим-парк «УРАМ», возведенный на Кремлевской набережной у моста «Миллениум». В перспективе у объекта появится вторая очередь — крытая площадка.

— Я еще в комитете по делам детей и молодежи работал, когда экстремальщики говорили о том, что в Казани должен быть свой экстрим-парк, — вспомнил Дамир Фаттахов. — И вот наконец благодаря поддержке Президента в Татарстане появилась одна из лучших экстремальных площадок Европы.

— В каждом районе мы проводим маркет возможностей для молодежи, где подробно рассказываем, как можно заявиться на грантовые конкурсы и федеральные форумы, как получить поддержку своего проекта, устроиться на работу, найти себя и реализовать свой потенциал в нашей республике. Прямо в рамках маркета участники презентуют экспертам свои проекты и могут сразу получить поддержку для их реализации. А на примере участников проекта «Кайтам» мы рассказываем истории успеха от тех, кто уехал когда-то из Татарстана, но вернулся, потому что понял: все, что ему нужно, есть на малой родине, — подчеркнул чиновник.

Всего же с 2018 года в РТ отремонтировано 110 объектов молодежного досуга. В сентябре обновленные объекты планируют открыть в Набережных Челнах, осенью начнет работать театр Алафузова, который станет арт-резиденцией движения «Созвездие-Йолдызлык»: предполагается его функционирование в концепции продюсерского центра. Задача центра — создавать уникальный творческий продукт мирового уровня.

Но молодежная политика концентрируется не только вокруг инфраструктуры — не остается в стороне создание возможностей. Например, в сфере творческой самореализации наряду с крупными имиджевыми проектами — фестивалем «Созвездие-Йолдызлык», «Студвесна», «Наше время — безнен заман» — развиваются новые форматы для разной молодежи. Среди них — акселератор «Таба» для молодежных этнокультурных проектов в концепции «Национальное — актуальным», образовательная платформа «Дедлайн» для молодежных медиа, движение URAM, которое объединяет уже более 5 тыс. молодых людей из числа представителей уличных сообществ.

Молодежные проекты и инициативы могут быть реализованы посредством платформы «Татарстан — территория возможностей», которая аккумулирует в себе все возможные федеральные, региональные и муниципальные гранты. Только за последние полгода татарстанцы выиграли на федеральных конкурсах 91 млн грантовых рублей.

Следующее направление самореализации — общественная и гражданская активность молодежи. Министр отметил, что у молодежи есть четкий запрос на справедливость, который звучит так: «Каждый должен получать то, что заслужил, что заработал своим трудом».

— Поэтому так важны сегодня социальные лифты, которые мы создаем для молодежи в разных направлениях. Уже много лет в республике успешно работают такие проекты, как «Кадровый резерв», «Вверх!», «Политзавод». И сегодня, приезжая в районы, мы видим, как участники этих проектов занимают высокие посты в муниципальных исполкомах, руководят большими проектами, входят в кадровый резерв Президента РТ, — сказал Фаттахов.

Новый импульс получило волонтерское движение: в период пандемии 6686 волонтеров по всему Татарстану занимались доставкой продуктов и товаров первой необходимости пожилым и нуждающимся людям. А на базе ДК химиков в Казани начал работу республиканский информационно-ресурсный центр добровольчества, который стал платформой для объединения волонтерских инициатив и позволит системно заниматься развитием добровольчества.

Иное направление молодежной политики — социальная поддержка. Совсем недавно Рустам Минниханов поддержал инициативу Минмолодежи РТ и Госжилфонда по расширению программы социальной ипотеки: теперь претендовать на жилье могут все молодые семьи, нуждающиеся в улучшении условий. А усиление работы студенческих трудовых отрядов, повышение объемов их работы позволило предоставить занятость тем, кто потерял работу во время пандемии и был вынужден жить на одну стипендию.