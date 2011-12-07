Без горячей воды, но с нервами: как проходит капитальный ремонт в казанской хрущевке

На комфорт жильцов рабочие, латающие дом, особого внимания не обращают. В результате износ внутридомовых сетей ускоряет износ нервной системы жителей. Проверено на себе.

Отсутствие кворума — не помеха

История капремонта нашей видавшей царя Гороха хрущевки началась погожим мартовским вечером, как и полагается по утвержденному регламенту, с общего собрания жильцов. Собралось их всего чуть больше десятка на весь 60-квартирный дом. Что совсем не удивительно, если учитывать, что собрание было назначено нашей управляющей компанией на 18.00 вторника. Не самое удобное время для работающих граждан.

Но отсутствие кворума ничуть не смутило сотрудницу, кажется, из экономического отдела УК. Бодро описав основные вехи будущей реновации нашего жилья, она призвала выбрать председателя приемной комиссии (который в конце всего должен поставить свою подпись от лица всех жильцов под актом приемки) и секретаря.

Если с секретарем заминки не было, то выборы председателя оказались делом непростым. Технически подкованные жильцы с инженерным образованием, которые могли бы разобраться с качеством работ подрядчика, были отклонены по причине своей прописки по совершенно другим адресам. Некоторые граждане вроде автора этих строк наотрез отказывались от такой чести, ссылаясь на исключительно гуманитарный склад мышления. В итоге выбрали соседку снизу. Но на следующем собрании, где автор присутствовать не смог, ее благополучно переизбрали.

Из слов представительницы УК на том памятном собрании стало понятно, что наши права ограничиваются приятной возможностью платить «за банкет». А, например, выбрать, какие нам будут ставить батареи вместо снесенных чугунных, — сугубо дело профессионалов. Как и установка на новых батареях регулятора температурного режима. Хоть и не вершина прогресса, но вещь потенциально полезная. Многие могут припомнить «кипятошные» батареи, когда на улице уже явно больше 20 градусов тепла.

Так что спор между двумя моими соседями с пятого этажа на тему, какие радиаторы лучше — чугунные либо биметаллические, носил чисто академический характер. Исход борьбы традиции с прогрессом решался далеко от нашего дома — в кабинетах солидных людей.

Срезали старые трубы… и пропали на три недели

Вместе с тем время капремонта жильцам кажется вечностью. Вот рабочие отошли на минутку — и представляется, что работа тут же снова закипит. Надежды на это добавляла инсталляция из брошенных в коридоре пластиковых труб. Но почему-то внезапно прерванный процесс продолжился только спустя несколько недель.

Так было, например, и с той же системой отопления. Рабочие сняли старые батареи, унесли их в неизвестном направлении, срезали старые трубы… а затем пропали на три недели. Между этапами установки новых батарей и прокладки новых труб отопления прошло еще недели полторы.

В течение этого времени в телефонном чате, созданном исключительно для переговоров по вопросам капремонта, стояла мертвая тишина. Тайну задержки открыл мне сосед сверху Михаил. Он периодически созванивался с бригадиром ремонтников Алмазом, поэтому имел чуть больше информации. Дело в том, что одна и та же бригада за одно лето ремонтирует сразу несколько объектов. А на другом объекте как раз случилось что-то серьезное, требующее привлечения рабочей силы. Впрочем, практической пользы от этих сокровенных знаний было немного. Алмаз так и не смог назвать Михаилу точной даты возвращения к нам основных сил подрядчика.

Такая схема, безусловно, очень полезна с точки зрения экономии средств Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ, который является оператором программы капремонта в нашем регионе. К тому же в Казани решили установить в этом году своеобразный рекорд — программа капремонта жилья на сегодня охватывает 295 домов на общую сумму 2,8 млрд рублей. Понятно, что людей может не хватать. Но на скорость продвижения ремонта в домах такая многозадачность подрядчиков влияет самым неблагоприятным образом.

Ждем День республики!

Впрочем, ЧП случались и на нашем и без того многострадальном объекте. Как-то в начале июня у нас в подъезде пропала горячая вода. Июнь выдался жарким, и это обстоятельство немного опечалило жильцов, привыкших к комфортному приему ванны или душа. Алмаз в чате все прояснил. Выходило как-то так: в трубе поломалась какая-то заглушка, все потекло, поэтому мы решили перекрыть горячую воду, в ближайшее время все исправим. В итоге жильцы просидели пару дней без горячей воды.

Теперь они с ужасом ждут, когда начнут менять стояки. Как известно, среднестатистический человек долго прожить без воды не может. Оставшись без этого ключевого ресурса, жильцы могут и возроптать. К тому же не всем интересно разглядывать темечко соседа снизу в дыру, оставшуюся от унитаза. Остается надеется, что эта фаза ремонта будет проводиться более оперативно, чем прочие.

На размешенном над подъездом аншлаге можно увидеть финальную дату наших мучений — по плану капремонт должен закончиться 30 августа. Однако результаты наблюдений за процессом не позволяют жильцам предаваться оптимистическому настрою. Как-то не верится, что День республики совпадет с другим праздником — концом ремонта…

Комментарий исполнительного директора НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрия Романова:

- Капитальный ремонт многоквартирного дома - один из остро стоящих вопросов в сфере ЖКХ, который регулируется действующим законодательством. Так, капремонту в многоквартирном доме посвящен целый раздел Жилищного кодекса РФ, который состоит из 29 статей. В Республике Татарстан действует региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов, которая рассчитана на проведение работ до 2043 года.

Приблизить сроки капремонта собственники помещений в доме могут, если проведут общее собрание, лучше в форме очно-заочного голосования, тогда кворум в 2/3 голосов обязательно наберется. Следует отметить, что общее собрание необходимо провести с соблюдением требований ЖК РФ и приказа Минстроя РФ №44/пр от 28.01.2019.

Что касается продолжительности проведения капремонта, то она заложена в проектно-сметной документации и изменить ее невозможно. К сожалению, не всегда получается подрядной организации уложиться в отведенный срок. И не всегда это связано с недобросовестностью подрядчика. Контроль за деятельностью подрядной организации на объекте выполнения работ в рамках капремонта осуществляется как региональным оператором, так и управляющей организацией. Но самые главные контролеры - это собственники помещений многоквартирного дома.

С собственниками помещений согласовывается только перечень работ и (или) услуг, которые необходимо выполнить в рамках капремонта. Выбор материалов и оборудования, цвет стен с ними не согласовываются, так как использование тех или иных материалов и оборудования диктуют конструктивные особенности многоквартирного дома, его местоположение. Именно это учитывается разработчиками проектно-сметной документации. И так как на начало проведения работ смета уже утверждена, договоры на поставку материалов и оборудования заключены, изменить что-либо в процессе производства работ невозможно.

На качество выполнения работ могут повлиять собственники, осуществляя ежедневный мониторинг с фиксацией. Обо всех нарушениях они обязаны сообщить в управляющую организацию или непосредственно региональному оператору. На аншлаге о проведении капремонта в многоквартирном доме или информационном стенде в подъездах должны быть указаны координаты контролирующих организаций.

Если же рабочие пропали с объекта до окончания работ, то необходимо спросить в управляющей организации или у регионального оператора, куда ушли подрядчики и когда работы будут окончены. Если же на объекте остались, например, батареи или трубы, которые должны быть установлены, то можно и в полицию сообщить для предотвращения правонарушения (кражи).