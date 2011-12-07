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Теперь официально: на здании бывшего челнинского клуба «Батыр» появилась вывеска «Магнита»

О реконструкции здания под торговую точку стало известно месяц назад.

Жители Набережных Челнах устроили флешмоб в память о бывшем развлекательном клубе «Батыр». Видеороликом пользователи делятся в Instagram Stories.

Напомним, о реконструкции здания под торговую точку стало известно месяц назад. Тогда владелец объекта — предприниматель Денис Нитенко пояснил, что ночной клуб больше не приносит дохода как раньше. Одной из причин для этого послужили действующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Сейчас на здании появилась вывеска магазина «Магнит». «Один из символов города после двухлетнего простоя станет…магазином», — сокрушаются местные жители в социальных сетях. 

КВ
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