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В Казани назвали ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий

Самая высокая зарплата у старшего инженера-программиста.

В Казани определили ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий. Исследование провели аналитики портала по поиску работы SuperJob.

Больше всего денег предлагают старшему инженеру-программисту - 360 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает работу в компании США (удаленно).

На второй строчке расположилась вакансия разработчика Android. Работодатель готов платить 220 тысяч рублей в месяц.

В тройке лидеров должность менеджера по продажам. Работодатель обещает зарплату 120 тыс. рублей в месяц.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам спортивных товаров с зарплатой 80 тыс. рублей и специалиста по информационно-аналитическим системам с зарплатой от 70 тыс. рублей.

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