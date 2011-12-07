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Малькевич: Татарстан в очередной раз демонстрирует всей стране высочайший уровень организации процесса голосования

В Общественной палате Татарстана состоялось прямое включение с ситуационным Центром Общественной палаты РФ.

Руководитель группы по противодействию распространения недостоверной информации в интернете ОП РФ Александр Малькевич поделился впечатлениями после рабочего визита в Татарстан.

Сегодня в Общественной палате Татарстана состоялось прямое включение с ситуационным Центром Общественной палаты РФ. Малькевич поговорил с медиками инфекционного госпиталя в Елабуге, которые не покидая пределы клиники имеют возможность поучаствовать в выборах. Для них там специально был организован закрытый избирательный участок.

«Татарстан в очередной раз демонстрирует всей стране высочайший уровень организации процесса голосования. Здесь созданы все условия, чтобы принять участие в выборах мог каждый, кто обладает правом голоса», – отметил Малькевич.

Также руководитель рабочей группы ОП РФ поразился новому опыту республики, где в качестве независимых общественных наблюдателей привлекают популярных блогеров Татарстана.

КВ
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