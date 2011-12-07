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Российский спортсмен протащил 15-тонный самолет в аэропорту «Казань»

По словам Президента Федерации силового экстрима России Василия Грищенко, рекорд приурочен к 100-летию ТАССР.

Сегодня в Татарстане установили новый российский рекорд, у которого нет мирового аналога. Российский спортсмен Сергей Агаджанян протащил 15-тонный самолет в международном аэропорту «Казань». При этом он до разрыва надул три медицинские грелки, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам Президента Федерации силового экстрима России Василия Грищенко, рекорд приурочен к 100-летию ТАССР.

Сам спортсмен рассказал, что мероприятие для него было неординарным, а ощущения невероятные. Лидер Федерации силового экстрима России Сергей «Халк» Агаджанян протащил 15-тонный самолет CRJ 200 Bombardier более чем на 35 метров.

По словам «Халка», подготовка к этому рекорду заняла 2 года. Ранее он тягал самолет такого класса в Подмосковье, а также 40-тонный эвакуатор и автоколонну.

«Этот рекорд символизирует движение вперед и популяризирует здоровый образ жизни для молодежи», – сказал Агаджанян. 

КВ
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