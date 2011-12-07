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Владелец казанского ресторана назвал пришедших посетителей «нищебродами» и выгнал их из заведения

Молодая пара хотела воспользоваться акцией, которая рекламировалась в социальных сетях.

Владелец казанского ресторана назвал пришедших посетителей «нищебродами» и выгнал их из заведения.

Инцидент произошел в расположенном на Баумана ресторане «На крыше». Молодая пара хотела воспользоваться акцией, которая рекламировалась в аккаунте заведения в социальных сетях. Однако, вместо приятного вечера и доброжелательного сервиса гости получили прямое оскорбление. Момент диалога между гостями и директором ресторана был записан на скрытую камеру, после чего выложен в соцсети.

На видеозаписи слышно, как владелец неоднократно намекает посетителям на их малый бюджет, проговаривая про «хитрожопых» людей, и заявив, что официанты не хотят их обслуживать. После он назвал их «нищебродами», указав, что их место в Макдоналдсе. 

КВ
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