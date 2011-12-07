Как адаптировать вчерашних экстремистов к жизни в нормальном обществе?

- Пока не выявлены причины, мотивы и методы радикализации исламского сознания, - сказал доктор философских наук, кандидат политических наук, замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин. - Пока нет точного диагноза, нет и всей совокупности лекарств, необходимых для лечения этой болезни. Борются больше со следствиями, когда человек уже взял в руки оружие и представляет прямую угрозу. Но как сделать так, чтобы он вообще не дошел до этого состояния, проследить заранее, может быть, на основе биографии? Это главная наша задача.Спикер отметил, что большое значение имеет психология человека. - В Саудовской Аравии при МВД есть центр, который занимается людьми, склонными к экстремизму. В нем имеется два отдела - теологический и психологический, потому что в соединении этих двух начал должна быть эффективная работа, - заметил Полосин.Своеобразной группой риска в российском обществе являются люди, которые только-только обратились в религию, - неофиты.- Какая-то часть неофитов попадает в лапы вербовщиков. Почему это происходит? Потому что знаний у них мало. Неофит принимает ислам, а дальше его начинают вербовать, и человек попадает туда, откуда непросто вернуться. Здесь важна помощь муфтиев, - подчеркнул спикер.Вячеслав Полосин также дал оценку изменениям, которые могут произойти в ближайшее время в сфере уголовной ответственности за экстремизм.- На мой взгляд, решение о смягчении (наказания по ст. 282 УК РФ. - Прим. «КВ».) - это правильная инициатива. Иногда ситуация с делами за репосты в социальных сетях доходит до абсурда. Человек ведь может ошибиться, случайно нажать не на ту кнопку или просто на эмоциях сиюминутно поддержать тех, кого не надо. И что, после этого он стал террористом? Нет конечно! Юристы правильно комментируют, что нужно доказать преступный умысел в действиях человека, - отметил Полосин.В рамках конференции опытом решения вопросов дерадикализации и ресоциализации граждан Казахстана поделилась директор Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий Комитета общественного согласия Министерства общественного развития Республики Казахстан Айнур Абдирасилкызы.- Отдельная работа идет с женской аудиторией, и только за второй квартал этого года мы реабилитировали 317 человек. Это удается не со всеми, ведь люди имеют свой характер, психологию. Возвращение людей в традиционное русло ислама занимает немало времени. Как мы это делаем? На первом этапе определяем степень радикализации. Затем переходим к разъяснительным беседам о теологических вопросах и параллельно содействуем в решении социальных проблем, помогаем получить профессию, трудоустроиться. Ресоциализация - один из действенных методов адаптации к светским ценностям, - заметила специалист.В работе конференции принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В беседе с журналистами он дал оценку опыта нашей республики в этом общественно значимом процессе.- Идет работа по ресоциализации заключенных. Ведь если человек не сможет реализовать себя в обществе, есть риск возвращения к противоправным действиям. Если человек не может даже дворником устроиться, что ему делать? Мы должны помочь ему, а тем самым помочь себе, - отметил духовный глава мусульман Татарстана.Отметим, что работа конференции шла в пяти секциях. Обмен опытом позволил наметить новые способы и направления борьбы с экстремизмом, а также выработать пути адаптации к жизни в обществе лиц, которые когда-то оступились и пошли неверной дорогой.