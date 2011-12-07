«Красная гвоздика» подарила госпиталю новое оборудование

Оборудование было приобретено на средства, собранные во время традиционной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», которую проводит благотворительный фонд «Память поколений». Акция проходит ежегодно с 1 мая по 22 июня. Волонтеры в разных городах страны реализуют значки «Красная гвоздика». Средства, собранные от реализации значков, направляются на оказание реальной помощи ветеранам боевых действий. В 2018 году в рамках акции в Республике Татарстан было собрано 144407 рублей. При софинансировании фондом «Память поколений» сумма составила 2 684 300 рублей. На эти деньги для Казанского госпиталя ветеранов войн было приобретено диагностическое оборудование для обследования верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта: видеоколоноскоп, видеогастроскоп, системный видеоцентр VME, обеспечивающий наилучшие условия для качественного диагностирования и лечения, и 8 кресел-колясок. Сертификат на оборудование был вручен главному врачу госпиталя Михаилу Кормачеву.В торжественной церемонии передачи оборудования приняли участие председатель Комитета по социальной политике ГС РТ Светлана Захарова, представители Министерства здравоохранения РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, волонтеры, принимавшие участие в акции «Красная гвоздика», и конечно пациенты госпиталя. В адрес организаторов акции прозвучало много искренних слов благодарности за добрые дела, которые помогают повысить качество медицинской помощи и уровень жизни ветеранов. Заведующая отделением лучевой диагностики госпиталя Татьяна Соколенко представила новое оборудование в действии. Она рассказала, что видеогастроскоп и видеоколоноскоп дают возможность проводить диагностику состояния органов брюшной полости быстро, очень точно и, что важно, безболезненно для пациента. Процесс и результаты обследования записываются на видео. Видеоролик записывается на флешку или другой электронный носитель, и пациент с этой записью может обратиться за консультацией к врачу.