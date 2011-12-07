Долги по зарплате в Татарстане сократились почти на 1,5 миллиона рублей

ООО «Партнер» Чиспольского района рассчиталось по долгам с 9 работниками. Общая сумма выплаченного долга составила 417,328 тысяч рублей.

Агрофирма «ИРС» Нурлатского муниципального района выплатила долги по зарплате 46 сотрудникам на общую сумму 912,632 тысяч рублей.

А Научно-производственное предприятие «Центр метрологии и автоматизации» Бугульминского района частично погасило долги по зарплате перед 25 работниками. Общая сумма выплаченного долга — 165,2 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.