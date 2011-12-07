Татарстанцев приглашают на встречу «Казачьего круга» в Москве

Татарстанцев приглашают на творческую встречу «Рождественская елка „Казачий круг“», которая пройдет в Москве с 5 по 8 января 2021 года, сообщают организаторы.

«Основная цель встречи — гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе сохранения традиций и обычаев казачества и других народов, проживающих на территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

В программе встречи: индивидуальные прослушивания по вокалу и хореографии (участники от 3 до 80 лет), обзорная экскурсия по Москве, экскурсия по территории Кремля с посещением одного из соборов, экскурсия в Музей изобразительных искусств им. Пушкина, экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе, экскурсия в Главный храм Вооруженных Сил — Музейный комплекс «Дорога Памяти».

Организаторами встречи выступают Российское военно-историческое общество, АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр «Каникулы» при информационной поддержке Союза казаков-воинов России и Зарубежья, ДОСААФ России.