Теплоход «Чайка» будет стоить 370 млн рублей

Пассажирский теплоход «Чайка» на сжиженном природном газе будет стоить 370 млн рублей. Такую цену озвучил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, сообщает ТАСС.

«Если в будущем появится серия из трех кораблей, то думаю, что рыночная цена будет в пределах 370 миллионов рублей. Головной корабль, конечно, получился дороже, и сейчас мы работаем на то, чтобы эту разницу восполнить с учетом дальнейшей перспективы строительства серийных кораблей», — отметил собеседник агентства.

Цена судна дороже дизельной версии, так как на нем установлен двигатель особого требования. Однако, Мистахов отметил, что эксплуатация «Чайки» обойдется дешевле.

Напомним, теплоходы «Чайка» будет изготавливать Зеленодольский завод им. Горького.