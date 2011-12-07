В Казани стартовала Неделя инклюзивного образования

15 октября на Неделе инклюзивного образования состоится кинодень. В кинозале Культурно-досугового комплекса им. В. И. Ленина пройдет мероприятие «Выйти из зоны комфорта: аутизм в кино и в жизни», организованное «Центром социальной поддержки» в рамках проекта «Школа для всех» и Дирекцией «Время кино».

В холле кинозала будет открыта выставка работ учащихся с расстройством аутического спектра (РАС). Зрителей пригласят на тематический кинопоказ. Они увидят два фильма. Короткометражный фильм «Каждый 88» российского режиссера Дарьи Лебедевой Лента был отмечен призом Московского международного кинофестиваля за лучший фильм конкурса короткометражного кино. Полнометражный фильм малайзийского режиссера Тунку Мона Риза «Смирение» («Redha»). — участник многих престижных международных кинофестивалей, обладатель приза зрительских симпатий на кинофестивале в Лаосе.

После окончания показа состоится дискуссия, на которой зрители и специалисты обсудят актуальные проблемы интеграции в общество людей с аутизмом.