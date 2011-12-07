В Казани капитально отремонтировали 11 зданий бывших общежитий

Сумма финансирования – 2,1 млрд рублей. На ноябрь строители выполнили почти 86% запланированных работ, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.В 18 МКД помимо основных работ, заложенных в программе, благоустроили дворы, установили игровые площадки для детей, отремонтировали тротуары. В 11 домах провели оборудование элементов доступной среды для инвалидов и мам с колясками.Капитальный ремонт провели в 11 из 13 запланированных зданиях бывших общежитий. На двух объектах провели выборочные работы. Всего в ремонте нуждаются 174 здания.