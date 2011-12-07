Борис Менделевич: Основной урок пандемии: здоровье - самое главное богатство

Мы уходим от потребительского отношения к медикам

— Борис Давыдович, каковы главные уроки пандемии коронавирусной инфекции для общества и для каждого из нас?

— Пандемия привела к кризису во всех сферах общества: огромные экономические потери, бытовые, психологические сложности, не говоря уже о том, что болезнь унесла жизни многих людей. Но, несмотря ни на что, я уверен, что этот кризис сделает нас гораздо сильнее, чем мы были раньше. Мы выйдем из пандемии с пониманием того, что здоровье — самое главное наше богатство.

— Как пандемия повлияла на систему оказания медицинской помощи?

— Любой кризис, на мой взгляд, ведет к прогрессу. Он подталкивает к тому, чтобы развиваться, работать более эффективно и слаженно. Мы стали очень широко использовать возможности дистанционной работы и дистанционного общения. Это помогает экономить много времени.

За последние месяцы поменялось отношение людей к системе здравоохранения и своему здоровью. Да, мы можем построить новые больницы, закупить огромное количество медицинского оборудования, пользоваться самыми современными препаратами, но все это не принесет хороших результатов, если каждый из нас не станет более внимательно и ответственно относиться к себе. Надо всегда помнить, что кроме права на своевременную и качественную медицинскую помощь у нас есть очень важное обязательство — это забота о своем собственном здоровье.

Еще одно. Наболевшее. Во время пандемии общество стало уходить от потребительского отношения к медикам. Все видят, как врачи самоотверженно работают, и проникаются к ним искренним уважением и благодарностью. Мне бы очень хотелось, чтобы это чувство сохранилось и в обычные периоды, когда мы спокойно живем, а врачи спокойно выполняют свою работу.

Пока психиатрия на задворках системы здравоохранения

— Больше полугода мы живем в постоянном стрессе: многие лишились работы, привычного образа жизни и общения, у всех есть страх, тревога за себя и своих близких… Как в такой непростой ситуации не впасть в тяжелую депрессию?

— Пандемия — это длительная психотравмирующая ситуация. Специалисты сходятся во мнении, что ее последствия мы будем ощущать еще долго.

По статистике, четверть населения земного шара страдает психическими расстройствами в той или иной степени. В обычной жизни они могут быть не так сильно выражены, но при любой экстремальной ситуации могут обостриться. Поэтому системе здравоохранения нужно уже сейчас готовиться к всплеску психических заболеваний.

— А как готовиться?

— Второй год пытаюсь убедить Министерство здравоохранения Российской Федерации в том, что нам в рамках национального проекта «Здравоохранение» необходима федеральная программа по защите психического здоровья населения. У нас есть программы по онкологии, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям, а психиатрия находится на задворках нашей системы здравоохранения. Хотя в России психические заболевания — на первом месте по инвалидизации. Все соглашаются, что проблема есть, но, к сожалению, программа до сих пор не принята.

Ударим распорядком дня по депрессии, унынию и страху!

— Можно ли самого себя как-то вытащить из депрессивного состояния, пробудить в себе интерес к жизни?

— Как врач-психиатр могу сказать, что человек психически более устойчив в стрессовых ситуациях, когда его жизнь более упорядочена и четко распланирована. Поэтому начать надо с составления распорядка дня. Он должен быть рассчитан именно на вас. Напишите его на листочке и повесьте на видном месте. В этом распорядке должно найтись время и для работы, и для отдыха, и для общения с близкими людьми, и для прогулок. Особенно это важно для тех, кто перешел на дистанционный формат работы. Дистанционка расслабляет, человеку сложнее собраться, сконцентрироваться на деле, дома всегда найдутся дела, которые будут отвлекать от работы. Так что распорядок дня — это первое.

Второе. Организму обязательно нужны физические нагрузки. Даже если находишься на самоизоляции дома, можно что-то придумать: найти в интернете разные комплексы упражнений, попробовать их и выбрать тот, что больше понравится.

И еще один важный пункт — необходимо исключить алкогольные напитки. Употребление алкоголя только усугубляет депрессивное состояние и ведет к изменениям поведения и психики человека.

— Многие считают, что алкоголь дезинфицирует организм и защищает его от коронавируса…

— Это опасное заблуждение. Алкоголь, наоборот, делает организм более уязвимым для любых вирусных заболеваний, потому что он резко ослабляет иммунную систему.

Бесплатные лекарства без результатов теста на COVID-19

— Многих волнует вопрос: будут ли заболевшие ковидом получать бесплатные лекарства?

— Все, кто находятся на стационарном лечении, получают необходимые лекарства бесплатно. Правительство Российской Федерации приняло решение выделить регионам средства на закупку лекарственных препаратов для бесплатного лечения и амбулаторных больных коронавирусной инфекцией. Список препаратов выложен на сайте Министерства здравоохранения РФ. Эти препараты должны выдаваться амбулаторным пациентам на приеме у врача или доставляться им на дом. Такое правило уже вступило в силу. Надеюсь, все, что было обещано, регионы получат.

— Врач может назначить пациенту бесплатные лекарства только при подтвержденном клиническом диагнозе COVID-19?

— На самом деле окончательный диагноз COVID-19 ставится по результатам лабораторных исследований. К сожалению, сейчас поток тестов огромный, диагностического оборудования, расходных материалов не хватает. Поэтому часто вместо 48 часов результаты можно ждать неделю и дольше. Учитывая сложность ситуации, врач может поставить клинический диагноз COVID-19, подчеркиваю, клинический, на основании симптомов коронавирусной инфекции. При наличии этих симптомов врач имеет полное право назначить необходимые препараты, не дожидаясь лабораторных результатов теста.

Плюсы и минусы дистанционной торговли лекарствами

— В этом году в России был принят закон о дистанционной продаже лекарств. В чем плюсы и минусы дистанционной торговли медицинскими препаратами?

— Я считаю, что дистанционная продажа лекарств — положительное явление. В России принят ряд законов, которые, с одной стороны, защищают рынок лекарств от фальсификации, а с другой, упрощают к ним доступ. В законе о дистанционной продаже лекарств много плюсов.

Во-первых, это очень упрощает процесс получения необходимого препарата. Во-вторых, не надо ходить в аптеку, где большой риск подхватить инфекцию.

В-третьих, электронный документооборот позволит систематизировать и контролировать процесс получения льготных препаратов, четко отслеживать процесс их распределения и доставки. Для этого создан федеральный регистр льготников, имеющих право на получение бесплатных лекарств.

— Но пока рецептурные препараты дистанционно продавать нельзя?

— Пока нельзя. Но я выступаю за то, чтобы некоторые рецептурные лекарства можно было приобрести дистанционно. Естественно, это правило не должно распространяться на психотропные и еще некоторые виды препаратов.

Да, дистанционно получить рецепт, приобрести по нему лекарство — это удобно. Но здесь важно избежать утечки данных пациента. Существует врачебная тайна, тайна диагноза. Существует тайна персональных данных. Поэтому эта система должна обладать серьезной степенью защиты.