Что делать, если сбили животное на дороге?

Последствия аварии

Необходимо помнить, что животные отличаются непредсказуемым поведением и от дорожно-транспортного происшествия с их участием не застрахован никто. В соответствии с ПДД животное не является участником движения потому, что не знает и не должно знать правила поведения на дороге. Тем не менее любое животное, находящееся во владении у гражданина, является таким же имуществом, как и неодушевленные предметы. А вот авария, во время которой пострадало имущество, уже является полноценным ДТП. Если правила выгула животного соблюдались, вы должны будете выплатить хозяину ущерб. В случаях, когда порядок пребывания четвероногого друга на открытом воздухе был нарушен, например, животное находилось без поводка и намордника, претензии владельца считаются безосновательными.

К слову, к ДТП не относятся небольшие столкновения, когда ни автомобиль, ни животное не получили повреждений. Проще говоря, не возник материальный ущерб.

Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает дополнительной ответственности за причинение вреда жизни или здоровью животных, в отличие от наезда на пешехода. Таким образом, наезд на животное хоть и будет являться ДТП, однако виновник происшествия не понесет административной ответственности.

Тем не менее административная ответственность наступает в случае нарушения водителем других пунктов правил дорожного движения. Самый распространенный случай - это оставление места ДТП. Если вы сбили животное и просто уехали, вам грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Если вы не являетесь виновником аварии, однако при этом автомобиль получил повреждения, на компенсацию можете рассчитывать только при наличии полиса КАСКО. При отсутствии полиса КАСКО для возмещения ущерба необходимо обратиться в суд. Там вы должны будете доказать халатное отношение хозяина к своему имуществу и отсутствие контроля за ним.

Наезд на дикое животное (зайца, волка, лося и т. д.) влечет материальный ущерб для государственной собственности. И виновник ДТП обязан возместить урон в полном объеме в соответствии с законодательством. По закону собственником диких животных является лесное хозяйство, ответственное за тот или иной участок дороги. Именно оно и назначит денежное взыскание. В данном случае лимит по ОСАГО должен будет покрыть этот штраф. К слову, следует помнить, что в дорожной аварии с участием диких зверей всегда виноват водитель.

Порядок действий при ДТП с животными

Алгоритм действий аналогичен обычному при ДТП. Обязательно сфотографируйте с нескольких ракурсов место происшествия и повреждения автомобиля. При условии, что животное покалечено или погибло, его также следует заснять. Вызывать ДПС нужно обязательно, даже когда машина получила лишь незначительные повреждения или вовсе цела, а животное убежало. Присутствие инспектора совершенно необходимо, если животное получило травмы. Факт происшествия должен быть зафиксирован официально. Кроме того, о ранении животного нужно сообщить спасателям по номеру 112.

Кстати

Согласно приказу Минприроды России №948 от 8.12.2011 за сбитого лося придется заплатить 80 тыс. рублей, за медведя - 60 тыс. рублей. Жизнь кабана оценивается в 30 тыс. рублей. За сбитых лисицу и крота нужно будет заплатить 200 руб. и 100 руб. соответственно.