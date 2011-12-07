Курьер доставки еды: Клиенты в Казани чаще всего доброжелательные

— Расскажите о своем рабочем графике.

— Обычно я работаю около 6 часов в день — больше для меня трудновато, ведь приходится много ходить, особенно в дни, когда заказов больше обычного. Например, в День города у меня не было времени ни присесть, ни перекусить. Рабочий график мы формируем самостоятельно, в сервисах доставки нет обязательной к отработке минимальной нормы часов. В моем случае необходимо отработать не менее трех смен любой продолжительности в неделю, при этом одна из них должна приходиться на пятницу, субботу или воскресенье. Такой график удобен для совмещения с другой работой или учебой.

— Насколько работа изменилась в период самоизоляции?

— Это было что-то невероятное. Заказов — тьма-тьмущая. Очень приятно, что к курьерам в это время стали относиться очень уважительно. Я слышала, что в одном из городов страны даже поставили памятник курьеру. (Речь идет о памятнике в Холодильном переулке Москвы. — Прим. ред.). Сказывалось это и на размере чаевых. Рестораны в то время работали лишь навынос, обслуживали только курьеров. Доходило до смешного. Как-то раз я доставляла еду в машину, стоявшую напротив ресторана, потому что иначе ребята просто не могли сделать заказ. Все было очень строго, с соблюдением масочно-перчаточного режима и бесконтактной передачей заказа, когда мы ставили рюкзак у двери, а на него — пакет с едой. После этого необходимо было отойти от двери. Безопасность каждого заказа требовалось фиксировать на фото. К слову, часть этих правил действует до сих пор, но многие курьеры стали их игнорировать, особенно в части бесконтактной передачи. Впрочем, клиенты и сами машут рукой и не требуют соблюдения правил.

— Удается ли передохнуть во время рабочего дня?

— Для этого есть возможность взять паузу в 20 минут. Обычно этого времени хватает, чтобы скушать какой-нибудь пирожок и посетить уборную. Во время самоизоляции остро стоял вопрос с доступностью общественного туалета — в это время было закрыто большинство кафе. Те, что продолжали работать на доставку, зачастую выдавали заказы через специальные окна, не позволяя курьерам заходить внутрь помещения и пользоваться туалетом.

— Наверное, курьеры за день проходят очень большие расстояния?

— Зависит от дня и специфики заказа. Если маршрут доставки составляет больше двух — трех километров, то курьер вправе воспользоваться общественным транспортом с компенсацией стоимости проезда. В таких случаях ходить приходится не очень много. И на самом деле это не очень хорошо, ведь оплата формируется в том числе и из пройденного километража. Чем больше мы проходим пешком, тем больше зарабатываем. Поэтому курьерами ценятся заказы с маршрутом полтора — два километра.

— Вы много времени проводите на воздухе. В какую погоду работать комфортнее?

— Лично мне комфортнее работать в прохладную погоду. Лучше всего — золотая осень, когда нет дождя, нежарко, но и не слишком холодно. Все еще можно присесть где-нибудь на улице, не замерзая и не обливаясь потом. Футболки, которые выдаются курьерам компанией, делаются из чистой синтетики, носить такие в жару просто невозможно.

— Часто ли приходится конфликтовать с клиентами или персоналом ресторанов?

— У меня почти не возникало конфликтов с клиентами. Однажды в пакете пролилась кола из стакана. Я очень расстроилась, хотела писать в службу поддержки, ждала скандала. Но девушка-заказчица оказалась очень понимающей и, увидев мое расстроенное лицо и пострадавшую одежду, не только не стала ругаться, но даже оставила чаевые. Вообще, клиенты в Казани чаще всего доброжелательные, никогда не приходилось сталкиваться с хамством. В ресторанах иногда случаются небольшие перепалки с персоналом, но и их понять можно — люди устают в течение рабочего дня, становятся раздражительными. Хочу заметить, что пандемия научила казанцев быть доброжелательными к курьерам. Помню, как однажды шла, уткнувшись в телефон и изучая маршрут. В результате меня чуть не сбил автомобиль из-за моей рассеянности. При других обстоятельствах водитель бы мне наверняка нагрубил, а в тот момент он извинился за то, что напугал меня.

— Много ли удается заработать за смену?

— Все зависит от пройденного расстояния и количества заказов. В выходные и праздничные дни работы больше. За те 6 часов, что я обычно тружусь, можно заработать тысячу рублей и даже больше, если повезет с заказами. Но бывают дни, когда за это же время удается заработать рублей 500. Да и чаевые иногда оставляют через приложение или наличными. Ими клиенты охотнее делились в период самоизоляции, чем сейчас, видимо, финансовое положение людей оставляет желать лучшего.