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Ларионова: Во всех школах Татарстана должны быть созданы шахматные зоны

Депутат призвала единороссов разработать план по созданию таковых в течение месяца.

По мнению общественного деятеля, для создания «Точек роста» или шахматных зон больших средств не нужно. Достаточно лишь объединить усилия нескольких депутатов районных и городских советов. А потому она призвала членов партии «Единая Россия» разработать план по созданию таковых в течение месяца. Крайним сроком она назвала начало нового учебного года.

«Давайте внесем конкретный партийный вклад в развитие национального проекта „Образование“ созданием шахматных зон. Уверена, что это будут конкретные дела, за которые и ценят наши избиратели партию „Единая Россия“», — резюмировала она.

 

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