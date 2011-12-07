В Казани кондуктор высадила 10-летнюю школьницу из-за неактивированной транспортной карты

В Казани кондуктор высадила 10-летнюю школьницу из автобуса из-за неактивированной транспортной карты. О произошедшем рассказала мать девочки в соцсетях.

«Моя дочь Маша ездит в автобусе по детскому проездному билету, который пополняется в пунктах пополнения Транспортных карт и на сайте. Если оплата через сайт, то кондуктор должен в автобусе этот отложенный платёж активировать», — пояснила ситуацию женщина.

Она рассказала, что пару дней назад девочка села на автобус № 60. Она предъявила кондуктору проездной, уточнив, что карта была пополнена через сайт. Кондуктор не смогла активировать карту и попросила ребенка оплатить поездку наличкой, которой у юной пассажирки не оказалось.

Тогда женщина высадила девочку с маршрута в незнакомом месте. Ребенок позвонил родителям в слезах и рассказал о случившемся. Мама прислала девочке чек и из другого автобуса ее выгонять не стали.