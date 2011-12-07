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В шести районах РТ выявлено больше всего коррупционных нарушений

Чаще всего нарушения коррупционного законодательства связаны с неполным или недостоверным предоставлением сведений о доходах.

В шести районах Татарстана выявили больше всего случаев нарушения коррупционного законодательства в 2020 году. Об этом сообщил советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Нарушения антикоррупционного законодательства связаны с предоставлением неполных или недостоверных сведениях о доходах и имуществе, а также с непринятием мер по урегулированию конфликта интересов», — уточнил Рахимов.

Так, ведомство выделило муниципальных служащих Алькеевского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Нурлатского, Пестречинского и Тукаевского районов Татарстана.

Спикер также уточнил, что случае нарушения фиксируются и в других районах, однако отмеченные районы отличились особенно негативно. 

КВ
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