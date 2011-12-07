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Власти РТ установили средний и максимальный размеры платы за детский сад на следующий год

Ежемесячная плата за детский сад формируется из часов работы учреждения в день, возраста и количества детей.

Власти РТ определили средний и максимальный размеры платы за детский сад в 2021 году. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно документу, ежемесячный платеж за детский сад формируется из количества часов работы дошкольного учреждения, возраста и количества детей. Так, за детский сад, работающий 6 часов в день, родители детей от двух месяцев до трех лет будут платить не более 1 129 рублей, если детей не более трех, и  565 рублей, если детей более трех. За детей от трех лет в количестве менее трех ежемесячный платеж составит 1046 рублей, более трех — 523 рубля. 

Постановление вступает в силу с 1 января следующего года.

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