Всероссийский экологический диктант татарстанцы смогут написать в онлайн-режиме

Исполняющий обязанности главы Минэкологии РТ Егор Тарнавский рассказал, как пройдет Всероссийский экологический диктант в этом году.

Известно, что мероприятие пройдет 15 и 16 ноября в онлайн-формате. В первый день акции для татарстанцев будет работать открытая офлайн-площадка в экоцентре «Дом» в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани. На следующий день таковые будут работать в школах, ведомствах и на предприятиях республики для своих сотрудников.

Принять участие в проекте, направленном на популяризацию знаний по экологии, сможет любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте экодиктант.рус и заполнить анкету.