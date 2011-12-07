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Всероссийский экологический диктант татарстанцы смогут написать в онлайн-режиме

15 ноября в экоцентре «Дом» в казанском Горкинско-Ометьевском лесу будет работать открытая офлайн-площадка.

Исполняющий обязанности главы Минэкологии РТ Егор Тарнавский рассказал, как пройдет Всероссийский экологический диктант в этом году.

Известно, что мероприятие пройдет 15 и 16 ноября в онлайн-формате. В первый день акции для татарстанцев будет работать открытая офлайн-площадка в экоцентре «Дом» в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани. На следующий день таковые будут работать в школах, ведомствах и на предприятиях республики для своих сотрудников.

Принять участие в проекте, направленном на популяризацию знаний по экологии, сможет любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте экодиктант.рус и заполнить анкету. 

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