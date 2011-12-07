Экс-хоккеист «Ак Барса» представил Минниханову свою продукцию на сельхозярмарке

Экс-Хоккеист «Ак Барса» Евгений Медведев представил президенту РТ Рустаму Минниханову свою продукцию на сельхозярмарке агропромпарке «Казань», сообщает пресс-служба главы РТ.

«Рустам Минниханов осмотрел ярмарочную площадку и торговые павильоны агропромпарка, ознакомился с представленным ассортиментом сельскохозяйственных товаров и ценами на основные категории продуктов, а также пообщался с покупателями и продавцами», — уточняется в сообщении.

Напомним, Евгений Медведев провел в казанском ХК «Ак Барс» восемь лет, в течение которых дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Последним клубом, за который он играл, был омский «Авангард», который не предложил хоккеисту новый контракт по итогам сезона 18/19.

На данный момент Медведев является инвестором Спасского района РТ. Бывший спортсмен построил убойный цех, здания и офисный центр на сумму 300 млн рублей. Он производит мясную халяльную продукцию.