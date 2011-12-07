Мухаметшин поздравил СМИ РТ с Днем российской печати

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил журналистов и сотрудников изданий с Днем российской печати, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

«Недаром журналистику порой называют и искусством, и «четвертой властью. Именитые мастера слова, корифеи публицистики не просто создают новости или отражают текущие события. Обладая несомненным литературным достоинством и художественной ценностью, их тексты формируют реальную повестку дня, влияют на общественные настроения, побуждают к выражению собственной позиции», — отметил глава Госсовета РТ в поздравлении.

Он также уточнил, что татарстанским СМИ свойственны традиции неравнодушия и гражданственности, а также свобода творчества и ответственность. Республиканские журналисты преподносят актуальную информацию и тесно работают с читателем.

В поздравлении Мухаметшин заметил, что 2021 год в республике объявлен Годом родных языков и народного единства. Масс-медиа является одной из платформ, знакомящей с историей, культурой и языковым богатством, традициями и обычаями народов для представителей 170 национальностей, проживающих в Татарстане.

По словам Мухаметшина, СМИ РТ формируют идеи патриотизма, единства и гражданственности, а также воспитывают любовь к Родине, укрепляют межнациональный мир и межконфессиональные согласия. Труд публициста должен быть неравнодушным, творческим и важным, считает он.