Пенсии и пособия, несмотря на пандемию, выплачивались в срок

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин отметил, что 2020 год был сложным для всех. Но, несмотря ни на что, назначение и выплата пенсий, пособий осуществлялись в срок и в полном объеме.

Да, пандемия диктует новые формы работы, чтобы люди могли получать необходимые услуги проактивно и дистанционно, без посещения клиентской службы ПФР или МФЦ.

В минувшем году контакт-центр республиканского Отделения ПФР работал с рекордной нагрузкой. Операторами было отработано более 195 тысяч звонков. В период режима самоизоляции специалисты контакт-центра обслуживали свыше 6 тысяч человек ежедневно.

В 2020 году наша страна отпраздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Татарстане 31800 ветеранов войны получили федеральные и региональные единовременные выплаты в честь этой знаменательной даты. Всего к юбилею Победы в беззаявительном порядке ветераны получили выплаты на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.

Также специалистами татарстанского Отделения Пенсионного фонда РФ в кратчайшие сроки было обработано свыше миллиона заявлений на назначение и выплату детских пособий. Эту меру социальной поддержки, введенную Президентом России Владимиром Путиным, получили 766036 татарстанских детей. Кроме этого, в декабре Президентом России предоставлена дополнительная единовременная выплата на детей до 8 лет. В конце прошлого года выплату получили 398 тысяч детей, проживающих в Татарстане. Всего в 2020 году на детские выплаты направлено свыше 18 миллиардов рублей.

Как рассказала председатель регионального отделения общероссийской организации «Союз пенсионеров России» Любовь Мишина, пятый год подряд Татарстан признается самым активным регионом по участию в ежегодном конкурсе среди пенсионеров «Спасибо интернету». Также татарстанские пенсионеры приняли участие в X чемпионате России по компьютерному многоборью, которое в прошлом году впервые прошло в онлайн-формате, и показали достойные результаты. Но чтобы выйти на более высокий уровень социализации пенсионеров, необходимо расширять технические возможности университета третьего возраста.

— Все задачи, стоящие перед Пенсионным фондом, были выполнены своевременно и в полном объеме. Особенно хочу поблагодарить специалистов республиканского отделения Пенсионного фонда России за моментальную реакцию, взаимодействие и четкую работу по проведению выплат. Эти выплаты стали большим подспорьем для семей с детьми, — подчеркнула заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, принявшая участие в работе коллегии.

Среди главных приоритетов на 2021 год Лейла Фазлеева назвала продолжение работы по налаживанию межведомственного взаимодействия в вопросе заполнения баз данных Федерального реестра инвалидов и Единой государственной информационной системы социального обеспечения. От качества этой работы зависят социальные выплаты, правильность расчета размера будущей пенсии, то есть благосостояние людей.

Еще один важный момент — услуги заявительного характера гражданин может получить любым удобным для него способом. Если ему удобен онлайн-режим, значит, он будет иметь такую возможность; если ему требуется личный прием, то его должны принять специалисты клиентской службы Пенсионного фонда. Все эти вопросы находятся на контроле правительства Татарстана.

Кстати

Более 42 тысяч решений о назначении пенсии было принято в прошлом году территориальными органами Пенсионного фонда в Республике Татарстан.

Средний размер пенсии татарстанских пенсионеров составил 15497 рублей. А прожиточный минимум пенсионера — 8423 рубля.