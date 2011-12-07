В Казани офисы МФЦ не будут работать раз в месяц

С февраля в Казани офисы МФЦ будут закрываться раз в месяц из-за обучения сотрудников, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

«Мы вынуждены пересмотреть формы и сроки обучения сотрудников в связи с постоянно увеличивающимся количеством услуг в МФЦ. Только в этом году их стало больше на 51. Изменения в регламентах услуг, оказываемых гражданам через МФЦ длительное время, также требуют тщательного изучения и безошибочного применения на практике», — рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Для всех 11 офисов МФЦ в Казани определен свой методический день. Поэтому, если один из офисов будет закрыт, горожане всегда могут обратиться в другие работающие филиалы.

График закрытия офисов размещен на официальном сайте МФЦ в РТ.