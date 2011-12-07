В Хельсинки покажут татарстанское кино

14 февраля в Хельсинки состоится показ фильма, созданного татарстанскими кинемотографистами «Байгал». Его зрителям представит режиссер, председатель Татарстанского регионального отделения Союза кинематографистов России Ильдар Ягафаров, сообщается на сайте Учреждения культуры «ТатаКино».Продюсер фильма — директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. В глаавных ролях снимались татарстанские и российские актеры среди которых Ренат Галимов, Владимир Вдовиченков, Миляуша Айтуганова.«Байгал» — второй татарстанский фильм, который показан на хельсинском фестивале. В прошлом году наши кинематографисты показали фильм «Мулла».После показов в столице Финляндии, фильмы, показанные на неделе российского кино, будут гастролировать по другим городам страны.