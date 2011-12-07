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В РТ будет введена новая госуслуга «Сиделка»

Она будет предоставляться пожилым и инвалидам.
По информации официального портала правовой информации РТ, пожилые люди и инвалиды в РТ смогут получать новую госулугу «Сиделка». Ей смогут воспользоваться жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевского, Елабужского и Зеленодольского районов. По предложению Министерства труда РТ Кабмин РТ уже вынес постановление о запуске пилотного проекта по предоставлению услуги «Сиделка». Проект будет финансироваться за счет республиканского бюджета и субсидий федерального бюджета.
КВ
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