В РТ будет введена новая госуслуга «Сиделка»

По информации официального портала правовой информации РТ, пожилые люди и инвалиды в РТ смогут получать новую госулугу «Сиделка». Ей смогут воспользоваться жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевского, Елабужского и Зеленодольского районов. По предложению Министерства труда РТ Кабмин РТ уже вынес постановление о запуске пилотного проекта по предоставлению услуги «Сиделка». Проект будет финансироваться за счет республиканского бюджета и субсидий федерального бюджета.