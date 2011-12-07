За месяц приставы в Татарстане взыскали 23,5 млн рублей долгов по алиментам

За месяц приставы в Татарстане в рамках акции «Вспомни о ребенке – заплати алименты» взыскали 23,5 млн рублей долгов по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.«23,5 млн рублей задолженностей по алиментам вернули детям республики судебные приставы УФССП России по Республике Татарстан в рамках акции "Вспомни о ребенке – заплати алименты". Акция проводилась с 5 февраля по 5 марта с целью привлечения внимания общественности к нарушению прав детей», – уточнила Лилия Халимова.Каждую неделю судебные приставы выезжали в рейды по должникам, во время которых были составлены 88 актов описи и ареста имущества алиментщиков на общую сумму свыше 1,2 млн рублей.Всего за месяц акции 328 граждан за долги по алиментам были привлечены к административной ответственности, еще 90 должников – к уголовной.Взысканию долгов по алиментам в службе судебных приставов по РТ уделяется особое внимание. Всего с начала года приставы вернули детям республики свыше 51 млн рублей.