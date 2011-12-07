Гарик Сукачёв записал кавер на татарскую песню «Ай, былбылым», посвятив его трагедии в казанской школе

Грик Сукачёв с командой записал свою версию известной татарской песни «Ай, былбылым». Сегодня музыканты опубликовали запись с нею в своих соцсетях, посвятив её трагедии, произошедшей в казанской гимназии № 175.

Музыкальная команда объяснила, что хотела выпустить песню к завершению священного для мусульман месяца Рамадан.

«Но в связи с ужасной трагедией, которая потрясла всю страну, национальную песню музыканты посвящают детям и взрослым — жертвам теракта в Казани 11 мая, а также их близким, всем, кто остро переживает это горе», — говорится в аккаунте Гарика Сукачёва «ВКонтакте».

На странице рассказывается, что «Ай, былбылым», что в переводе значит «Соловей мой», — одна из самых популярных татарских песен. И как во многих подобных песнях, в ней — история поколений, мелодии дедов, не имеющие конца, напевы бабушек, звучащие из самого их сердца.

«Как и все исконно татарские душевные и мелодичные напевы, песня „Ай, былбылым“ имеет большую силу, заключённую в музыке и словах. В этой песне отразилась душа татарского народа, его печали и радости», — отмечается в посте.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил наградить государственными наградами сотрудников гимназии № 175, которые, рискуя жизнью, спасали детей во время вооружённого нападения на неё. Директор учебного заведения Амина Валеева рассказала, как действовали учителя гимназии сразу после первых выстрелов.

Напомним, в результате страшной атаки на школу погибли девять человек — семь восьмиклассников и две учительницы. В больницы с различными ранениями попал 21 человек.