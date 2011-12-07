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Первая группа учеников пострадавшей от вооружённого нападения казанской гимназии отправилась на отдых в Анапу

Следующие заезды состоятся 4 и 25 июля.

Первая группа детей казанской гимназии № 175, пострадавшей от вооружённого нападения, отправилась на отдых в Анапу. Поезд с ученикам отправился со станции «Казань-1» сегодня днём, 13 июня.

В группе 231 ребёнок. Отдыхать они будут в санатории «Глобус». Поездка стала возможной за счёт благотворительных пожертвований, собранных Российским Красным Крестом при поддержке Сбера, отмечается на сайте организации.

Смена для школьников продлится 17 дней. Во время отдыха с ними будут работать профессиональные психологи.

«Казанские ведомости» ранее сообщали, что ещё два заезда состоятся 4 и 25 июля. Поедут дети и педагоги специализированными «детскими» железнодорожными составами, для них будут организованы «зелёные коридоры» на вокзалах.

В общей сложности на черноморском побережье летние каникулы проведут более 600 учащихся казанской гимназии № 175.

КВ
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