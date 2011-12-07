Ученики казанской гимназии №175 уже в июне отправятся на отдых в анапский санаторий

Школьники пострадавшей от вооружённого нападения гимназии № 175 будут отдыхать в санатории «Глобус», который находится в анапском посёлке Витязево. Первый заезд для части классов состоится уже 13 июня, будут ещё два — 4 и 25 июля, сообщили «Казанским ведомостям» в Министерстве по делам молодёжи РТ.

Проезд, проживание и питание предоставляется бесплатно, отметили в ведомстве. В настоящее время собрано уже 546 заявок от родителей.

Сопровождать детей будут педагоги, психологи, медицинский персонал и транспортная полиция. На базе санатория с ними будет работать педагогический отряд Кубанского педагогического университета «Кеды».

Поедут дети и педагоги специализированными «детскими» железнодорожными составами, для них будут организованы «зелёные коридоры» на вокзалах.

Как рассказали изданию родители учащихся гимназии, сбор заявок ещё продолжается. «Нам рассказали, что у санатория корпуса повышенной комфортности, есть свой пляж с охраной. Будет четырёхразовое питание», — сообщили они.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в пострадавшей от нападения школе власти решили провести капитальный ремонт с учётом мнения родителей и психологов. Стало известно, что на работы в пищеблоке и закупку туда оборудования из бюджета будет выделено около 13 млн рублей.