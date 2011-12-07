В Арском районе РТ на Сабантуе шквальный ветер снёс столы и батуты

Гроза с ливнем и сильным ветром испортила празднование Сабантуя в Арском районе. Видео с места событий очевидцы выложили в социальные сети.

На нём видно, что на площадке праздника ветер перевернул столы, под его напором движутся батуты и надувные детские горки. А люди вынуждены прятаться от сильного ливня с градом под навесами. В ролике слышен плач напуганных происходящим детей.

Жители района также выкладывают в соцсетях и видео с крупным градом. На кадрах видны градины размером с крупную ягоду.

«Казанские ведомости» ранее сообщали, что в начале недели на территории Татарстана грозы продолжатся. Синоптики также ожидают местами град.