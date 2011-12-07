В Казани в начале недели продолжатся грозы, обещают град

В понедельник, 14 июня, в Казани продолжатся грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью столицу Татарстана ждёт переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, локально град. Ветер при грозе усилится до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла.

Днём синоптики прогнозируют также переменную облачность днём, недолгий дождь и грозу местами. Также есть вероятность выпадения града. Ветер при грозе усилится до 15-20 м/с. А вот жара не уйдёт, составив дневной максимум днём в +26.+28 градусов.

МЧС уже разослал СМС-предупреждения о грозе жителям республики.

«Казанские ведомости» писали ранее, что жара и грозы, по прогнозам метеорологов, продолжатся весь июнь.