В иву у Троицкой церкви в Свияжске попала молния

В плакучую иву у Троицкой церкви Иоанно-Предтеченского монастыря в Свияжске попала молния. Об этом сообщили экскурсоводы группы «Старая Казань на все времена» в аккаунте Инстаграм.

Как отмечается, часть дерева упала, но есть вероятность, что ива выживет и восстановится. «В нашу любимую иву в Свияжске ударила молния. В народе уже говорят что она взяла на себя удар и спасла Троицкую церковь», — отмечается в сообщени

Развесистое дерево у храма часто попадало на фотографии гостей острова-града. Оно стало также излюбленным местом для съемки в Инстаграм.

Тем временем, Гидрометцентр республики предупреждает о продолжении гроз сегодня вечером, 13 июня, а также завтра, 14 июня, ночью и днём. На территории Татарстана ветер усилится до 17-22 м/с, в Казани - до 15-20 м/с). Локально возможен град.