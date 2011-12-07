На Сабантуе сенегальцы отплясывали «эпипэ»

Для многих спортсменов и гостей Универсиады Татарстан с ее столицей Казанью до последнего времени была неизведанной и незнакомой частью планеты. Сабантуй - лучший способ быстро, доходчиво, емко познакомить с самобытной культурой и историей народов, проживающих в нашей республике, - решили организаторы культурной Универсиады - и не прогадали.Экзотикой в этот день зарубежные спортсмены, и не только, насытились вволю. Большинство из них и не предполагали, что яйца не только едят – с ними можно бегать наперегонки, уложив их для удобства в ложку, а ее ручку зажав зубами. В мешках можно не только что-то хранить, но и бегать на скорость. Первый раз в жизни они попробовали катык, когда искали в нем монету. И уж точно, никогда не бились мешками, набитым сеном, сидя на бревне. Столько музыки, песен, веселья, развлечений, не было, пожалуй, еще ни на одном сабантуе, проводимом в Казани. Около десяти районов Татарстана представили свои площадки, постаравшись не ударить лицом в грязь. В каждом можно было не только познакомиться с народными промыслами, но и самим попробовать себя в роли кузнеца, прядильщицы, ткачихи или гончара.Праздничное действие как многокрасочный, многозвучный калейдоскоп захватывал гостей и уже не отпускал до самого его завершения. Девушки из Замбии самозабвенно подпевали гармонистам из Алексеевского района, сенегальцы и канадцы отплясывали «эпипэ» и «семеновну», гости из Бразилии и Японии примеряли войлочные шапки и валенки из Кукмора, при этом высказывая явное восхищение.Такое же чувство вызвало и главное представление торжественного открытия Сабантуя, в котором приняли участие популярные артисты Татарстана и творческие коллективы Казани. А после, когда майдан перешел во власть состязаний, гости впервые, как уж говорилось, пробовали себя в национальных играх и соревнованиях.