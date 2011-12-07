Компания в РТ выплатила более 90 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела

Компания «Научно-Производственное объединение вычислительных систем» погасила налоговую задолженность в размере более 90 млн рублей после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в ходе расследования уголовного дела в отношении руководства ООО „Научно-Производственное объединение вычислительных систем“ возбужденного по п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), удалось добиться полного возмещения налоговой задолженности предприятия на сумму более 90 млн. рублей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016–2019 годах руководство предприятия уклонялось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. Для этого компания вносила в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения, в том числе о фиктивных взаимоотношениях с десятью контрагентами.

Помимо этого, руководство предприятия включила затраты, выполненные субподрядными организациями, в свои косвенные расходы. Во время расследования уголовного дела предприятие полностью возместило причиненный ущерб. Поэтому было принято решение о прекращении уголовного дела, отметил Шептицкий.