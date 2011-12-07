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В Татарстане во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ было выявлено 9 грубых нарушений

Во время Единого госэкзамена из аудитории было удалено 3 выпускника за использование телефонов и шпаргалок.

За время сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Татарстане было выявлено 9 грубых нарушений порядка. Об этом на брифинге в Кабмине заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Министр рассказал, что во время Единого госэкзамена из аудитории было удалено три выпускника за использование телефонов и шпаргалок.

Также за этот период из пункта сдачи экзаменов были удалены два медицинских работника и два организатора за использование мобильных телефонов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане 12 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог по баллам на Едином госэкзамене.

КВ
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