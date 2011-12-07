Большое Казанское кольцо: исчезнут ли пробки в Борисково?

Строительство этой новой казанской артерии начато благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. Как отметил Президент Республики Татарстан: «Строительство двух этапов Большого Казанского кольца на участках от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской и от улицы Борисковской до улицы Технической — самый крупный инфраструктурный и социально направленный дорожный проект Казани после подготовки к Универсиаде-2013».

Новая дорога станет продолжением проспекта Победы через микрорайон «Солнечный город» с выходом к озеру Верхний Кабан и далее до улицы Технической. Таким образом дорога кратчайшим путем соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью.

В эти дни главный фронт работ идет на территории, прилегающей к мосту через здешнюю Монастырскую протоку. Хотя сама протока небольшая, мостовой переход внушительных размеров — его длина составляет 70,78 м. После завершения работ по мосту будет организовано трамвайное движение.

Уже выполнены работы по укладке защитного слоя из бетона на пролетном строении трамвайного проезда. После набора прочности бетона приступят к укладке рельсошпальных решеток трамвайного проезда. Хотя уже сейчас полным ходом идут монтаж и сварка рельсов на подходах к эстакаде. Попутно продолжается и монтаж опор контактной сети трамвая на подходах к мосту.

Кстати, благодаря бесшовной технологии сварки пассажиры трамвая на новой казанской магистрали будут ездить с комфортом и без тряски. Над этим сейчас как раз и трудятся бригады монтажников путей: после сварки рельсов они проводят шлифовку стыков.

Напомним еще об одной важной задаче транспортников Казани, которая решается на этом участке БКК. С вводом в эксплуатацию этого участка кольцо наконец-то замкнется. Трамвайная линия маршрута № 5 продолжится от нынешней конечной остановки в микрорайоне «Солнечный город» в микрорайон Борисково, далее по улицам Авангардная, Техническая и Тукая дойдет до железнодорожного вокзала, таким образом замкнув трамвайное движение в круг. В итоге город получит самый протяженный кольцевой маршрут экологичного малошумного электротранспорта, объединяющий большинство районов Казани.

Помимо подготовки к пуску трамвая полным ходом идут работы и под самим мостовым переходом. Здесь в настоящее время идет обустройство дорожного полотна под мостом через Монастырскую протоку с сопутствующей прокладкой коммуникаций.

Еще одна важная деталь обращает на себя внимание. Буквально в десятках метров от новой магистрали и моста начинается поселок Мирный. Поэтому для защиты жителей от предстоящего гула оживленной трассы дорожный комплекс уже оборудовали шумозащитными экранами. Хотя, конечно, шумная магистраль, которая здесь появится, местных жителей в восторг не приводит:

— Мы здесь жили себе тихо, спокойно, частный одноэтажный сектор, машин мало. А теперь тут такая большая городская дорога появится… — сетует проходящая мимо жительница поселка Мирного.

Да, в связи с прокладкой новой транспортной артерии мэрии Казани пришлось выкупить под снос ряд частных домовладений, чтобы расширить пропускную способность будущей дороги в этом районе города. Кстати, один из таких домов до сих пор пока так и не снесен. В двухэтажном добротном доме из кирпича уже сняты рамы окон. Вплотную к нему подошла и фактически уперлась в дом строящаяся дорога вдоль моста через Монастырскую протоку. Общественные интересы растущего города формируют свои правила благоустройства: частное уступает общему.

Кстати, основная часть этого участка БКК уже действующая. И вот что стоит отметить. Например, выезд из поселка Мирного в город теперь стал заметно удобнее и проще. Раньше на перекрестке улицы Тульской и Оренбургского тракта часто образовывались большие пробки, а сейчас они не наблюдаются. Вновь здесь стали уже ходить и троллейбусы из Борисково в центральную часть города.

А на улице Технической мы заметили и трамвай, пока, правда, без пассажиров: это идет обкатка новых трамвайных путей. Напомним, прежде здесь ходил трамвай по маршруту № 3 «Борисково — железнодорожный вокзал». Но три года назад движение по маршруту № 3 закрыли ввиду малочисленности пассажиропотока. И вот «рогатики» снова готовятся бегать здесь, теперь уже по кольцевому варианту. Для этого тут весной обновили пути — положили новые шпалы, уложили на них новенькие рельсы. Вот и пришла пора их обкатывать, готовить к предстоящему запуску трамвайной линии, уже существовавшей здесь прежде.

На днях пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан на портале своего ведомства разместила информацию о ходе строительства моста через Монастырскую протоку, раскрывающую уточняющие детали:

«В ходе строительства моста через Монастырскую протоку завершены армирование и бетонирование монолитных цоколей под ограждения и опоры наружного освещения, а также засыпка песка и грунта между подпорными стенами у опоры № 1.

Продолжено формирование земляной насыпи и дорожного полотна. Выполнено устройство земляного полотна в объеме 10000 куб. м, произведена отсыпка подстилающих слоев дорожного полотна из песка площадью 2500 кв. м и щебня площадью 1600 кв. м.

В рамках второго этапа строительства Большого Казанского кольца проходит переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и очистных сооружений, подпорных стен, светофорных объектов и наружного освещения.

Ввод в эксплуатацию дорожного объекта первого подэтапа строительства протяженностью 700 м запланирован в 2020 году, дорожной магистрали второго подэтапа протяженностью 522 м — в 2021 году».