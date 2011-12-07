Кондратьев: Cохранность бюллетеней будет обеспечиваться с помощью полиции

Секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова сообщила, что бюллетени для выборов Президента Татарстана поступят на избирательные участки не позднее 10 сентября.

Борисова пояснила, что ведомство изготавливает бюллетени и передает их территориальным избирательным комиссиям на основании распределения не позднее чем за день до голосования. Тогда те передают бюллетени участковым избиркомам, поштучно подсчитывая каждую.

Сохранность их, как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, будет обеспечиваться с помощью полиции.

Выборы Президента Татарстана пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года.