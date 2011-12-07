На что родители потратили президентские выплаты на детей?

Свое мнение родители аргументируют тем, что пришла пора собирать детей в школу, а стоимость канцелярских принадлежностей и одежды выросла. К тому же многие родители остались без работы или с урезанными зарплатами. Пока решения по этому вопросу нет, «КВ» поинтересовались у казанских мам: закрыли ли брешь в семейном бюджете июньские и июльские 10-тысячные выплаты?

Катерина Федотова: Для меня как мамы, которая воспитывает сына одна и ни разу не получала помощи от государства, двухразовое перечисление по 10 тысяч рублей стало приятной неожиданностью. Я смогла раздать долги, так как на самоизоляции доходы упали, а за съемное жилье нужно платить плюс необходимо покупать продукты. Кроме того, смогла купить ребенку одежду и обувь. Благодарна государству за оказанную помощь, она была своевременной.

Ольга Кондратьева: Президентские выплаты действительно помогли, поскольку на работе вдвое сократили зарплату. А сфера, в которой я работаю, одной из последних получила доступ к работе после выхода из режима самоизоляции. Поэтому и вторая выплата помогла хотя бы закрыть долг по квартплате.

Алена Зяблицева: Нахожусь в отпуске по уходу за младшим ребенком. А старший ходит в садик. Супруг в период самоизоляции и после выхода из нее работает. На карантине был всего неделю - его производство продолжало деятельность, поэтому выезжал на рабочее место по специальному пропуску. В плане финансов в семье все осталось по-прежнему. Кроме выплаты 10 тысяч, получила и перечисление в размере 5 тысяч, положенное на ребенка от 3 до 7 лет. Конечно, они были нелишними. Часть средств направили на приобретение бытовой техники, необходимой в хозяйстве. Огромное спасибо государству. Но когда задумываешься о тех, кто остался без работы, о мамочках, которые в одиночку воспитывают одного или нескольких детей, о тех, кто снимает жилье, то понимаешь, что это капля в море.

Оксана Шайдуллина: Еще до пандемии мы планировали старшей 8-летней дочке поставить капы на зубки, пройти лечение у врача-ортодонта. На самоизоляции поиздержались, отложенные на это дело средства потратили. Двух выплат хватило на оплату ортодонтических услуг, поскольку удовольствие это не из дешевых. Но и без здоровых зубов никуда. Конечно, было бы здорово получить такую поддержку и в августе, поскольку нужно собирать дочку в школу. Все существенно подорожало: от продуктов до одежды.

Ксения Конькова: Очень осторожно и экономно старалась тратить перечисленные средства. И то исключительно на ребенка: в начале лета нужно было купить одежду, поскольку 4-летняя дочка подросла. Старались покупать больше фруктов, овощей. А также частично использовали средства на покупку повседневных продуктов, потому что цены выросли, а зарплата пока осталась прежней. Будем благодарны, если правительство примет решение о еще одной выплате.