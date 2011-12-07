В Татарстане выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«36 человек выздоровели, двое — скончались», — уточнили в штабе.

Всего в республике с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 5 988 человек, из них 4 856 заболевших — выздоровели, 51 — скончались.

В России количество зараженных коронавирусом достигло 907 758 человек (+5 057), из них выздоровели — 716 396 человек (+6 098), скончались — 15 384 (+124).