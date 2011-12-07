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Ирина Волынец разъяснила, как можно будет получить пособия на рождение ребенка

Выплаты будут осуществляться только на карту «Мир».

Уполномоченная по правам ребенка в РТ Ирина Волынец объяснила, как можно будет получить пособия на рождение ребенка.

Выплаты будут проводиться с 1 октября только на карту «Мир». Это правило распространяется на родителей, у которых родился первый или второй ребенок. Также выплаты будут производиться за усыновление детей.

Ирина Волынец рекомендует родителям заранее оформить такую карту.

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