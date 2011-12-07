В Минлесхозе РТ объяснили, как они используют автомобили, которые замешаны в карательном сговоре

Пожарные автоцистерны, которые были закуплены у компании «СТ-Авто» используются Минлесхозом Татарстана. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Пожарные автоцистерны АЦ АЦ-3,0-40(ГАЗ-33086)-5ВР в количестве 10 единиц, закупленные по итогам проведенных открытых аукционов у АО „СТ-Авто“, в установленном порядке переданы в подведомственные учреждения, где их используют в рамках мероприятий по охране и защите леса», — говорится в сообщении.

Там же добавили, что Министерство лесного хозяйства РТ не принимает решение по закупке техники и оборудования у той или иной компании. Определяет поставщика путем проведения открытых аукционных торгов уполномоченный орган — Государственный комитет РТ по закупкам.

Ранее стало известно, что антимонопольное ведомство, две компании из Москвы и Республики Алтай (ООО «Автопожтех» и АО «СТ-Авто») организовали картельный сговор и установили высокие закупочные цены на технику.

Подробнее о карательном сговоре, который раскрыл Татарстанский УФАС читайте в нашем материале.