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Вкладчики финансовой организации Phoenix Invest испытывают проблемы с выводом средств

По словам руководителя организации, вскоре вкладчики смогут вывести деньги.

У вкладчиков в финансовую организацию Phoenix Invest появились проблемы с выводом средств. Руководство сообщило, что деньги можно будет вывести 12 августа, но никто своих денег еще не получил.

«В связи с запуском обновленной системы автоматического вывода все заявки на выводы будут автоматически отменены! Позже каждому партнеру необходимо будет заново осуществить вывод. Все заявки будут обработаны до 12.08», — было сказано в сообщении.

Руководитель компании Семен Свобода в своем Instagram-аккаунте уверяет, что вскоре вкладчики смогут вывести средства, а проблемы возникли из-за перерасчета платформы и введения плавающих процентных ставок.

«Не хороните Phoenix Invest заранее!», — призвал руководитель фирмы.

Ранее сообщалось, что полицейские Казани задержали основателя компании Finiko («Финико»), которая была признана ЦБ РФ финансовой пирамидой, Кирилла Доронина.

КВ
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