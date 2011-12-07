Основатель «Финико» Кирилл Доронин задержан в Казани

Полицейские задержали основателя компании Finiko («Финико»), которая была признана ЦБ РФ финансовой пирамидой, Кирилла Доронина. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

Задержание провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Главном следственном управлении МВД, куда Доронин был вызван на допрос.

Ранее Доронин удалил свой Инстаграм, откуда он в последнее время вел онлайн-трансляции, объясняя ситуацию по компании и обещая вкладчикам выплаты вложенных средств.

В декабре 2020 года в связи с деятельностью компании Доронина МВД республики возбудило уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды» в отношении «неустановленных лиц». По версии ведомства, неустановленные лица в период с 1 июня 2018 по декабрь, представляясь сотрудниками «Финико», привлекали деньги жителей РТ, чтоб торговать на рынках акций, криптовалюты и др. Обещали они вкладчикам нереально высокие доходы.

В июне 2021 год ЦБ признал «Финико» пирамидой. В середине июля появилась информация, что вкладчики компании не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. Через неделю в правоохранительные органы начали поступать первые заявления от вкладчиков. Через некоторое время в МВД сообщили, что их число перевалило за сотню.

Тогда же Доронин в прямом эфире в соцсетях заявил, что написал заявление в МВД на своих партнеров — Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда Сабирова и Марата Сабирова, так как они якобы не выходят с ним на связь. В прямом эфире Инстаграма он также обещал возобновить выплаты вкладчикам. Почти в это же время появилась информация, что Доронин мог получить паспорт подданного Турции под именем Онур Намик.

О некоторых сторонах работы компании от ее бывшего сотрудника читайте в материале КВ.